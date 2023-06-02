Кондратьев: гостиницы и отели побережья Кубани в июне забронированы на 70%

Об этом 2 июня сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, на курортах Краснодарского края с начала года уже отдохнули более 3 млн туристов.

«Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра увеличится примерно до 12 млн человек. На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше — 64% зарезервировано на август», — рассказал губернатор.

На Кубани туристы могут выбрать место размещения — от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей. Почти 3 тыс. отелей и гостиниц в крае уже прошли классификацию. Высшую категорию «четыре-пять звезд» получили 277 объектов, их общин номерной фонд составляет 36 тыс. номеров.

На конец июня забронировали 66% отелей категории «пять звезд», 71% — категории «четыре звезды», 61% — «три звезды» и 53% — категории «без звезд».

Также на курортах Кубани работают 110 сетевых отелей на 15 тыс. номеров. Из них 22 брендовых отеля мировых сетей на 4 тыс. номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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