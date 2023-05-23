Отели Сочи загружены на лето на 85%, Анапы — на 90%

По данным общенационального союза индустрии гостеприимства, на курортах Краснодарского края на лето пока еще выкуплены не все места.

Так, загрузка отелей Сочи составляет 80-85%. В некоторых отелях выкупили 100% номерного фонда. Загрузка отелей Анапы достигает 90%, Геленджика — 70-75%.

По словам экспертов, из-за высокого спроса, цены на размещение в отелях и гостиницах Кубани в этом году выше, чем ожидалось. В среднем по сравнению с прошлым годом они увеличились на 15%. В Сочи рост цен достигает 35%.

В прошлом году аналогичная ситуация наблюдалась в Калининградской области. В этом году стоимость размещения в регионе понизилась, сообщает ТАСС.

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