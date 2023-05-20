В Анапе планируют построить комплекс отелей за 48 млрд рублей в районе ж/д вокзала

В курортном городе может появиться комплекс отелей под международным брендом Domina International.

Мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий обсудили сотрудничество с гендиректором компании Domina International Евгенио Преатони и инвестором Саркисом Гогоряном.

«Сейчас мы управляем отелями под брендом Domina International в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Но опыт, которым мы хотим поделиться здесь, будет основан на нашей работе с отелями в Египте и Италии» — сказал Евгенио Преатони, отметив, что компания заинтересована в создании круглогодичного комплекса отелей.

Проект предусматривает строительство в районе ж/д вокзала Анапы комплекса отелей, а также конгресс-центра, кино и выставочных залов, спортивно-оздоровительного аквацентра и ресторанов. Планируемый объем инвестиций — 48 млрд рублей. Раньше там планировалось возвести большой жилой комплекс, но инвестор решил переориентировать проект.

Соглашение о реализации проекта подготовят для подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2023, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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