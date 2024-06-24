Тело утонувшей в Сочи во время шторма 20-летней девушки кремируют

После того, как стало известно о гибели девушки, в Сочи приехал ее отец, чтобы забрать тело.

По словам знакомой семьи, тело отвезли в Ростов-на-Дону, чтобы кремировать.

«Они сказали, что гроба не будет, для них она должна «остаться живой». Ни похорон, ни отпевания, ни могилы», — сообщила она.

Знакомая также отметила, что о гибели девушки решили не сообщать ее бабушке, чтобы сберечь от удара — ей скажут, что внучка уехала в Москву, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 июня 20-летнюю девушку унесло течением в море в районе пляжа Ривьера. В сети оказалось видео последней прогулки туристки, пропавшей во время шторма. Тело девушки нашли спустя 4 дня — 20 июня.