В Сочи второй день ищут девушку, которую унесло в море течением

Утром 16 июня 20-летнюю девушку унесло течением в море в районе пляжа Ривьера.

Прибыв на место, спасатели опросили очевидцев, обследовали береговую полосу и акваторию моря на катере от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка на удалении 150 м от берега. Волнение моря было около 5 баллов, поиск результатов не дал.

Утром 17 июня поиски пропавшей девушки продолжили — спасатели на катере продолжили поиски в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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