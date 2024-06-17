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Двоих подростков чуть не унесло в море во время шторма на диком пляже в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-podrostkov-chut-ne-uneslo-v-more-vo-vremya-shtorma-na-dikom-plyazhe-v-sochi
Двоих подростков чуть не унесло в море во время шторма на диком пляже в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Двое 17-летних парней отдыхали вечером 15 июня на диком пляже «73 км».

Подростки ныряли с пирса, когда начался шторм. Из-за поднявшихся волн вернуться на берег парни не смогли. Вдоль береговой полосы установлены искусственные бетонные «ежи» — течение могло унести подростков к конструкциям.

Молодые люди были в 50 метрах от берега. За ними из парусного центра вышел катер МЧС со спасателями, еще одна дежурная смена выехала на автомобиле. При помощи страховочных веревок, гидрокостюмов и спасательных жилетов спасатели подплыли к подросткам и переправили их на берег с бетонной «вышки». Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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