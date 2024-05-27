Три кайтсерфера застряли в 800 метрах от берега в Сочи

Инцидент произошел 26 мая в Адлерском районе Сочи. Около 14:00 спасателям позвонила женщина и сообщила, что трем дрейфующим в море кайтсерферам требуется помощь.

Женщина представилась женой одного из кайтсерферов и рассказала, что наблюдала за спортсменами с берега и заметила, что те долгое время они не двигаются.

Спасатели на катере вышли в акваторию Адлерского района. Выяснилось, что кайтсерферы находились на удалении 800 м от берега, но ветер стих, и они не могли поднять паруса.

Спортсменов эвакуировали на берег вместе со снаряжением. Помощь медиков им не потребовалась. Два спортсмена приехали в Сочи из Москвы, один — из Уфы, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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