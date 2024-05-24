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В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся по пути к водопаду туристку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-lesa-zabludivshuyusya-po-puti-k-vodopadu-turistku
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся по пути к водопаду туристку
Фото t.me/urpso_mchs

Приезжая из Волгоградской области решила в одиночестве прогуляться к водопаду Райское наслаждение в окрестностях поселка Лоо, но потеряла тропу и заблудилась в лесу.

Оказавшись перед крутым склоном и скалами, 46-летняя жительница Волгограда позвонила спасателям. Также она отправила свои координаты друзьям.

Спасатели нашли женщину вместе с прибывшими на поиски ее друзьями. Туристов проводили к выходу рекреационного объекта. Медицинская помощь женщине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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