В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся по пути к водопаду туристку
Происшествия
24.05.2024 11:44
Приезжая из Волгоградской области решила в одиночестве прогуляться к водопаду Райское наслаждение в окрестностях поселка Лоо, но потеряла тропу и заблудилась в лесу.
Оказавшись перед крутым склоном и скалами, 46-летняя жительница Волгограда позвонила спасателям. Также она отправила свои координаты друзьям.
Спасатели нашли женщину вместе с прибывшими на поиски ее друзьями. Туристов проводили к выходу рекреационного объекта. Медицинская помощь женщине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
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