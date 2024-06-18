Появилось видео последней прогулки туристки, пропавшей во время шторма в Сочи

Поиски туристки, которую унесло течением в море в Сочи, продолжаются третий день.

Спасатели обследовали акваторию моря в Лазаревском районе.

«Поиск результата не принес. Было задействовано одно плавсредство», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Поисковые работы усложняются штормом в море, поэтому их периодически приходится приостанавливать. На месте работают 10 спасателей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 июня 20-летнюю девушку унесло течением в море в районе пляжа Ривьера.