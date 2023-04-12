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Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/telekanal-kuban-24-pokazhet-v-pryamom-efire-pashalnuyu-sluzhbu-iz-glavnogo-hrama-krasnodara
Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Божественная литургия в честь праздника Воскресение Христово пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы, ее возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Посмотреть Пасхальную службу можно будет в эфире телеканала«Кубань 24», на официальном сайте, в соцсетях, а также на RuTube. Трансляция начнется 15 апреля в 23:45.

Истоки и традиции празднования Пасхи можно узнать в нашей статье.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», перед Пасхой почти втрое вырос спрос на красители для яиц в Краснодаре.

 

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