Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
Общество
12.04.2023 13:36
Божественная литургия в честь праздника Воскресение Христово пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе кубанской столицы, ее возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Посмотреть Пасхальную службу можно будет в эфире телеканала«Кубань 24», на официальном сайте, в соцсетях, а также на RuTube. Трансляция начнется 15 апреля в 23:45.
Истоки и традиции празднования Пасхи можно узнать в нашей статье.
Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», перед Пасхой почти втрое вырос спрос на красители для яиц в Краснодаре.
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