Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре

В сравнении с прошлым годом, в краевой столице в преддверии Пасхи количество объявлений о продаже красителей для яиц выросло в 2,9 раза, а о продаже куличей — в 3,7 раз.

Для окрашивания яиц на сайтах бесплатных объявлений предлагаются как стандартные наборы, так и красители с необычными эффектами. В их числе перламутровые краски, пищевое золото или краски-хамелеоны, меняющие цвет при разном освещении. Средняя цена на набор пищевых красителей — 310 рублей.

Также популярностью пользуются формы и готовые смеси для выпечки, цукаты и кондитерские украшения для куличей. Если готовить самостоятельно некогда, можно заказать кулич. Отмечается, что по России в этом году число заказов на пасхальную выпечку выросло в 5 раз. Жители Краснодара стали заказывать куличи в 2,3 раза чаще. Средняя цена кулича составляет 302 рубля. Число объявлений о продаже пасхальной выпечки за год выросло в 3,7 раза.

Также популярностью пользуются и тематические украшения, особенно пасхальные корзины. В этом году перед Пасхой продажи корзин в России выросли в 4,2 раза. Средняя цена — 840 рублей. В Краснодаре продажи пасхальных корзин увеличились в 2,3 раза. Пасхальную посуду жители краевой столицы в этом году покупали в 1,5 раза чаще. Средняя стоимость такой посуды — 828 рублей.

Кроме того, в России втрое выросли продажи пасхального декора. В Краснодаре продажи украшений для дома в преддверии Пасхи выросли на 78%. Средняя цена — 900 рублей, сообщает пресс-служба сервиса Avito.

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