Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-vyros-pered-pashoj-spros-na-krasiteli-dlya-yaits-v-krasnodare
Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре
Фото pixabay.com

В сравнении с прошлым годом, в краевой столице в преддверии Пасхи количество объявлений о продаже красителей для яиц выросло в 2,9 раза, а о продаже куличей — в 3,7 раз.

Для окрашивания яиц на сайтах бесплатных объявлений предлагаются как стандартные наборы, так и красители с необычными эффектами. В их числе перламутровые краски, пищевое золото или краски-хамелеоны, меняющие цвет при разном освещении. Средняя цена на набор пищевых красителей — 310 рублей.

Также популярностью пользуются формы и готовые смеси для выпечки, цукаты и кондитерские украшения для куличей. Если готовить самостоятельно некогда, можно заказать кулич. Отмечается, что по России в этом году число заказов на пасхальную выпечку выросло в 5 раз. Жители Краснодара стали заказывать куличи в 2,3 раза чаще. Средняя цена кулича составляет 302 рубля. Число объявлений о продаже пасхальной выпечки за год выросло в 3,7 раза.

Также популярностью пользуются и тематические украшения, особенно пасхальные корзины. В этом году перед Пасхой продажи корзин в России выросли в 4,2 раза. Средняя цена — 840 рублей. В Краснодаре продажи пасхальных корзин увеличились в 2,3 раза. Пасхальную посуду жители краевой столицы в этом году покупали в 1,5 раза чаще. Средняя стоимость такой посуды — 828 рублей.

Кроме того, в России втрое выросли продажи пасхального декора. В Краснодаре продажи украшений для дома в преддверии Пасхи выросли на 78%. Средняя цена — 900 рублей, сообщает пресс-служба сервиса Avito.

Читайте также: в Сочи на Пасху общественный транспорт будет работать до 3:00.

Статьи
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Раритетные автомобили в Краснодарском крае: что, где и почем продают
Раритетные автомобили в Краснодарском крае: что, где и почем продают
Кулич «Краффин» на Пасху
Кулич «Краффин» на Пасху
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
  2. Денег не надо: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад
  3. В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях