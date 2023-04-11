В Сочи на Пасху общественный транспорт будет работать до 3:00
Общество
11.04.2023 10:29
Пасхальные службы состоятся во всех 36 храмах города-курорта.
В связи с этим, в ночь с 15 на 16 апреля автобусы № 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556 и 560 будут курсировать до 3:00.
Пасхальные службы в соборе Михаила Архангела и храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» будут транслировать в прямом эфире. Для этого на территории храмовых комплексов разместят экраны. В большинстве приходов проведут аудиотрансляцию служб.
Горожане и гости курорта смогут освятить куличи 15 и 16 апреля. За порядком во время пасхальных мероприятий будут следить более 300 сотрудников полиции, Росгвардии и казачества, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.
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