Сочи, Анапа и Геленджик вошли в топ-10 популярных городов для путешествий на Пасху
Российский сервис бронирования отелей и квартир выяснил самые популярные направления для путешествий на Пасху.
Первое место занял Сочи. Поездки на Пасху туда бронировали 21% путешественников. Популярность Сочи выросла на 80% по сравнению с прошлым годом. В среднем туристы на пасхальные праздники в Сочи бронируют отдых продолжительностью 7 дней по цене 2,9 тыс. рублей за сутки.
На втором месте — Санкт Петербург (13% бронирований). Третье место занял Кисловодск (8%). Также в пятерку популярных пасхальных направлений вошли Москва и Калининград.
Анапа заняла восьмое место в списке. Путешественники бронируют в Анапе в среднем 9 дней, цена номера — 1,4 тыс. рублей. Замыкает десятку Геленджик (6 ночей по 2,8 тыс. рублей в сутки), сообщает пресс-служба Tvil.ru.
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