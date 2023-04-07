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В АТОР рассказали, как лучше ехать на курорты Краснодарского края в предстоящем сезоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ator-rasskazali-kak-luchshe-dobiratsya-kurorty-krasnodarskogo-kraya-v-predstoyashhem-sezone
В АТОР рассказали, как лучше ехать на курорты Краснодарского края в предстоящем сезоне
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Юге России прием авиарейсов осуществляют только два аэропорта — Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, увеличилось время авиаперелетов из столицы — самолет из Москвы летит до Сочи четыре часа вместо двух.

Сейчас на курорты Кубани проще добраться на поезде — в 2023 году в сезон назначат 1,5 тыс. дополнительных поездов на Юг России. Большинство из них при этом соединят крупные города с Адлером, Новороссийском, Анапой и Кисловодском.

Практически до всех курортов края можно добраться на автомобиле из аэропорта Сочи — удобнее всего доехать до центра Сочи и Красной Поляны, около 30–40 км. От аэропорта до Лазаревского нужно преодолеть 100 км, до Туапсе — почти 150 км, до Геленджика — почти 270 км, до Анапы — 360 км.

Однако до Туапсе дорога проходит по горному серпантину, а в сезон пробок может занять не менее трех часов. Дорога из Сочи в Анапу может занять и целый день.

В Анапу и Геленджик также можно добраться из аэропорта Минвод — расстояние составит 575 км и 541 км соответственно. Серпантин преодолевать не придется, но дорога все равно займет около 8–10 часов. Доехать до Геленджика можно также от Новороссийска — туда можно добраться на поезде, после чего проехать на машине всего 30 км.

Из Адлера до Сочи, Лазаревского и Туапсе можно также добраться на «Ласточках» — дорога до Туапсе займет всего 3,5 часа, однако ходят они не часто, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: более 2,5 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с декабря по март.

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