Более 2,5 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с декабря по март

По данным минкурорта края, с декабря по март курорты Краснодарского края посетило более 2,5 миллионов человек.

Эта цифра на 4% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне.

«Более 1,4 млн отдыхающих принял Сочи, 212 тыс. человек — Геленджик и 156 тыс. человек — Анапа», — уточнил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Число однодневных путешествий зимой увеличилось до 934 тыс. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Летом на курортах Краснодарского края ожидают не менее 9 млн туристов, как и прошлым летом.

В регионе летом откроются 10,5 тыс. отелей и гостиниц, 700 объектов турпоказа и более 150 пеших турмаршрутов. К началу летнего сезона откроются несколько новых гостиниц, промаркируют и расчистят еще 10 туристичеких маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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