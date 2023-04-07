Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 2,5 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с декабря по март

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-5-mln-turistov-posetili-kurorty-krasnodarskogo-kraya-s-dekabrya-po-mart
Более 2,5 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с декабря по март
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным минкурорта края, с декабря по март курорты Краснодарского края посетило более 2,5 миллионов человек.

Эта цифра на 4% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне.

«Более 1,4 млн отдыхающих принял Сочи, 212 тыс. человек — Геленджик и 156 тыс. человек — Анапа», — уточнил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Число однодневных путешествий зимой увеличилось до 934 тыс. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Летом на курортах Краснодарского края ожидают не менее 9 млн туристов, как и прошлым летом.

В регионе летом откроются 10,5 тыс. отелей и гостиниц, 700 объектов турпоказа и более 150 пеших турмаршрутов. К началу летнего сезона откроются несколько новых гостиниц, промаркируют и расчистят еще 10 туристичеких маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: высокий сезон на курортах Краснодарского края начнется в мае, загрузка отелей будет выше прошлогодней.

Статьи
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Домашний енот: плюсы, минусы, большая стирка
Домашний енот: плюсы, минусы, большая стирка
Кашель курильщика: как лечить, причины
Кашель курильщика: как лечить, причины
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию
  2. В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина
  3. Опрос: более половины жителей Краснодара выступают за введение ограничений для электросамокатов
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
Прямой эфир
Мы в соцсетях