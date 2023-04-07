Высокий сезон на курортах Краснодарского края начнется в мае, загрузка отелей будет выше прошлогодней

В этом году на майские праздники у россиян будет 7 праздничных майских дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2022 году курортах Кубани отдохнули более 680 тыс. туристов.

В этом году на майские праздники отели и гостиницы на курортах забронированы более чем на 50%. В некоторых отелях забронировано почти 90% номеров. На курортах ожидают, что высокий сезон начнется уже в мае — на майские праздничные.

В мэрии Анапы сообщили о том, что открытие сезона состоится 1 мая, раньше других курортных городов.

«В 2022 году загрузка на майские праздники в Анапе составила более 73%. В этом году ожидается увеличение показателей на 10%», — отметили в мэрии Анапы.

Практически во всех курортных городах региона отмечают, что бронирование на майские праздники в этом году уже выше, чем в прошлом. В Сочи на майские праздники планируют принять 260 тыс. гостей, а загрузка средств размещения в среднем прогнозируется на уровне до 90%. В Геленджике и Новороссийске забронированы забронировано уже 54% и 51% номерного фонда. В Темрюкском районе уже зафиксирован рост в 3% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, ожидается рост туристического потока и летом. В Геленджике уже заказаны 55% номерного фонда местных санаториев и отелей. На курорте уже сейчас заполняемость крупных здравниц достигает порядка 60%.

Увеличения турпотока по итогам летнего сезона ожидают и в Анапе, где курорты по итогам 2022 года приняли более 4 млн гостей. В Анапе летом 2023 года ожидается увеличение турпотока на 10%. Сейчас в Анапе на лето уже забронировано около 60% номерного фонда. В Новороссийске увеличение турпотока в летний период прогнозируется на уровне 4-7%.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что на майские праздники курорты Кубани планируют принять более полумиллиона туристов. С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском — 20%, сообщает ТАСС.

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