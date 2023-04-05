Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Не разориться на майских праздниках: курорты Кубани — в топ-10 экономичных направлений для путешествий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-razoritsya-na-majskih-prazdnikah-kurorty-kubani-v-top-10-ekonomichnyh-napravlenij-dlya-puteshestvij
Не разориться на майских праздниках: курорты Кубани — в топ-10 экономичных направлений для путешествий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В период майских праздников отельеры и владельцы гостевых домов часто поднимают цены на проживание. В числе самых экономичных направлений для отдыха в длинные майские выходные оказались четыре курорта Краснодарского края.

Возглавил «экономную десятку» поселок Дедеркой в Туапсинском районе. Там средняя стоимость за ночь составляет 700 рублей. Также в тройке Николаевка в Крыму (1 тыс. рублей за ночь) и Барнаул в Алтайском крае (1 тыс. 125 рублей за ночь).

Четвертое место занял поселок Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края (1 тыс. 300 рублей за ночь). Закрывает пятерку село Курортное в Крыму, где средняя стоиость ночи проживания составит 1 тыс. 400 рублей.

Еще один кубанский курорт, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках — Приморско-Ахтарск (1 тыс. 781 рублей за ночь). Он занимает восьмое место в рейтинге, уступив Саратову (1 тыс. 603 рубля за ночь) и Рыбинску (1 тыс. 750 рублей).

Девятую строчку занял Архангельск (1 тыс. 838 рублей за ночь). Закрывает рейтинг Сириус. Там средняя цена ночи проживания а майских праздниках обойдется в 1 тыс. 944 рублей, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

Читайте также: эксперт призвал отказаться от спонтанных поездок за границу на майские праздники.

Статьи
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях