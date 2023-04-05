Не разориться на майских праздниках: курорты Кубани — в топ-10 экономичных направлений для путешествий
В период майских праздников отельеры и владельцы гостевых домов часто поднимают цены на проживание. В числе самых экономичных направлений для отдыха в длинные майские выходные оказались четыре курорта Краснодарского края.
Возглавил «экономную десятку» поселок Дедеркой в Туапсинском районе. Там средняя стоимость за ночь составляет 700 рублей. Также в тройке Николаевка в Крыму (1 тыс. рублей за ночь) и Барнаул в Алтайском крае (1 тыс. 125 рублей за ночь).
Четвертое место занял поселок Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края (1 тыс. 300 рублей за ночь). Закрывает пятерку село Курортное в Крыму, где средняя стоиость ночи проживания составит 1 тыс. 400 рублей.
Еще один кубанский курорт, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках — Приморско-Ахтарск (1 тыс. 781 рублей за ночь). Он занимает восьмое место в рейтинге, уступив Саратову (1 тыс. 603 рубля за ночь) и Рыбинску (1 тыс. 750 рублей).
Девятую строчку занял Архангельск (1 тыс. 838 рублей за ночь). Закрывает рейтинг Сириус. Там средняя цена ночи проживания а майских праздниках обойдется в 1 тыс. 944 рублей, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
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