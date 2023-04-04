Берегите деньги: эксперт призвал отказаться от спонтанных поездок за границу на майские праздники

Сегодня россияне могут отправиться на выходные в любую из безвизовых стран. Однако, по мнению экспертов, в майские праздники от спонтанных поездок лучше воздержаться.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян напомнил, что без виз можно посетить Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Армению, на Шри-Ланку, Кубу или в Венесуэлу. По его словам, там не действуют ковидные ограничения, не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

При этом он подчеркнул, что любые заграничные поездки в период майских праздников лучше планировать заранее.

«Никому не советую спонтанно выезжать в майские праздники. Люди знают про эти даты, соответственно, недорогие билеты выкупаются заранее — не только за полгода, но и за год. Надо четко понимать, что гостиницы и билеты в праздничные дни дорожают, причем существенно. Сейчас во всех отелях и авиакомпаниях работает динамическое ценообразование, когда цена меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Это главный подводный камень», — сказал Мкртчян.

В качестве примера он привел авиабилет на рейс Москва — Анталья. На 1 мая его стоимость составляет порядка 50-60 тыс. рублей в оба конца. При этом а на 12 мая — менее 40 тыс. рублей.

Эксперт рекомендует отложить путешествие на период после майских праздников.

«Мой совет — если хотите отдохнуть недорого, надо ехать после майских праздников. Так, мы прогнозируем скидки в размере около 50% на туры в Турцию, Египет и ОАЭ», — цитирует Мкртчяна радио Sputnik.

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