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Кондратьев: на майские праздники курорты Кубани планируют принять более 500 тыс. туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-majskie-prazdniki-kurorty-kubani-planiruyut-prinyat-bolee-500-tys-turistov
Кондратьев: на майские праздники курорты Кубани планируют принять более 500 тыс. туристов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время номерной фонд на курортах Краснодарского края забронирован на 54%. Об этом 31 марта рассказал губернатор Вениамин Кондратев.

По данным АТОР наибольшей популярностью у отдыхающих пользуются Сочи, Анапа и Геленджик. Они превосходят все другие отечественные направления. Чаще всего туристы выбирают санатории и отели, работающие по системе «все включено».

«На майские праздники курорты Кубани планируют принять более полумиллиона туристов. На сегодняшний день номерной фонд уже забронирован на 54%. Отдыхающие активно резервируют номера и на летний период. С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест. На Азовском — 20%. Показатели растут, прежде всего, благодаря повышению уровня сервиса на наших курортах, также туристы адаптировались к новой транспортной логистике», — сказал Кондратьев.

В общей сложности на Кубани действует около 10,5 тыс. средств размещения на более чем 550 тыс. мест. В прошлом году регион принял 17,4 млн туристов. С начала текущего года на Кубани отдохнули свыше 1,7 млн человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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