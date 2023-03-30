Этноярмарки на маршруте «33 водопада» и у башни на горе Большой Ахун откроют в Сочи

Открыть этнографические ярмарки национальных общин вблизи объекта «33 водопада» и смотровой башни на горе Большой Ахун планируют к 1 мая.

На ярмарках расположат зоны общественного питания, организуют пространство для концертов, парковку автотранспорта и санитарные модули. Об этом 30 марта рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Этим летом в Сочи будут работать 165 объектов турпоказа. Новинкой сезона станут этнографические ярмарки на популярных туристических маршрутах — «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун. Гости познакомятся с богатой культурой наших нацобщин через местную кухню, обычаи и творчество. Сохраняем бережный подход: развивая прилегающую инфраструктуру, сохраняем уникальные памятники природы нашего города-курорта», — написал Копайгородский в Telegram.

В настоящее время ремонтируют и расширяют подъездные пути к каньону Чертовы Ворота, Навалишенскому ущелью и Воронцовской пещере. Кроме того, ремонт ведется на дороге к «Усадьбе Кошмана» в Лазаревском районе.

Кроме того, на курорте разработали концепцию турмаршрутов. Она объединяет въездные группы на объекты, малые архитектурные формы и туристическую навигацию по пути следования, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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