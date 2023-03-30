Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Этноярмарки на маршруте «33 водопада» и у башни на горе Большой Ахун откроют в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/etnoyarmarki-na-marshrute-33-vodopada-i-u-bashni-na-gore-bolshoj-ahun-otkroyut-v-sochi
Этноярмарки на маршруте «33 водопада» и у башни на горе Большой Ахун откроют в Сочи
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Открыть этнографические ярмарки национальных общин вблизи объекта «33 водопада» и смотровой башни на горе Большой Ахун планируют к 1 мая.

На ярмарках расположат зоны общественного питания, организуют пространство для концертов, парковку автотранспорта и санитарные модули. Об этом 30 марта рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Этим летом в Сочи будут работать 165 объектов турпоказа. Новинкой сезона станут этнографические ярмарки на популярных туристических маршрутах — «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун. Гости познакомятся с богатой культурой наших нацобщин через местную кухню, обычаи и творчество. Сохраняем бережный подход: развивая прилегающую инфраструктуру, сохраняем уникальные памятники природы нашего города-курорта», — написал Копайгородский в Telegram.

В настоящее время ремонтируют и расширяют подъездные пути к каньону Чертовы Ворота, Навалишенскому ущелью и Воронцовской пещере. Кроме того, ремонт ведется на дороге к «Усадьбе Кошмана» в Лазаревском районе.

Кроме того, на курорте разработали концепцию турмаршрутов. Она объединяет въездные группы на объекты, малые архитектурные формы и туристическую навигацию по пути следования, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон.

Статьи
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СМИ: подполковника ФСБ из Краснодарского края посадили на три года за взятку
  2. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях