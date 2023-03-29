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В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-sochi-oprovergli-informatsiyu-o-rezkom-povyshenii-tsen-v-letnij-sezon
В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цены в этом году выросли на 5-15% по сравнению с прошлым годом — это сопоставимо с обычными сезонными колебаниями.

Об этом рассказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы Сочи. Он добавил, что в июне средняя стоимость размещения в пятизвездочных отелях на двух человек в сутки составит около 22 тыс. рублей, четырехзвездочных — 10 тыс. рублей, трехзвездочных — 7 тыс. рублей.

Больше всего поднялись цены в категории 4 и 5 звезд — в пределах 15%. Преимущественно это сетевые отели — цена на отдых в них зависит от спроса. При этом сейчас большинство средств размещения предлагают акции за ранее бронирование — скидки составляют от 5 до 20%.

Кроме того, на курорте работают много мини-отелей и гостевых домов. Они предлагают комфортные условия и доступные цены, а многие из них оборудованы игровыми площадками и детскими комнатами.

«В нынешнем году, как и прежде, Сочи готов предложить качественный отдых в любом ценовом сегменте», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что летний отдых в Сочи подорожал на 30%. Эксперты связывали это с падением интереса россиян к Крыму.

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