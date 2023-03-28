Летний отдых в Сочи подорожал на 30%

По данным Альянса турагентств России, 10-дневный отпуск в четырехзвездочном отеле на двоих обойдется в этом году в среднем в 220 тыс. рублей.

По мнению экспертов туротрасли, отдых в Сочи подорожал на 20-30% по сравнению с 2022 годом на фоне падения интереса россиян к Крыму. В этом году бронирование отдыха в Крым сократилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с закрытым аэропортом Симферополя, а также длительностью пути на машине через Крымский мост. Сейчас путь через мост из Тамани в Крым занимает 2-3 часа, но в пик летнего сезона из-за пробок дорога займет около 5 часов.

В Сочи в прошлом году цены на отдых увеличились на 40%. В этом году, по словам экспертов, подорожание в первую очередь коснется четырех- и пятизвездочных отелей. Стоимость проживания в гостиницах «три звезды» осталась на обычном уровне.

«В 2023 году отдых на двоих в Сочи на 10 дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Надо понимать, что «все включено» — это не только питание и алкоголь, но и комплекс развлекательных услуг. Для сравнения, аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. рублей на двоих», — цитируют вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна «Известия».

Читайте также: турпоток в Краснодарском крае в 2023 году ожидается на уровне прошлого года.