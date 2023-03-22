Турпоток в Краснодарском крае в 2023 году ожидается на уровне прошлого года

Туристический поток на курорты Кубани в этом году может превысить 17 млн человек, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в Краснодарском крае отдыхали 17,4 млн человек. Это рекорд. Планируется, что в этом году спрос на отдых в регионе будет столь же высоким. Кубанские курорты с начала января уже посетили около 1,5 млн отдыхающих.

В разгар летнего курортного сезона, который в крае традиционно стартует с 1 мая, для туристов будут доступны более 10,5 тыс. средств размещения. Также откроют свыше 550 пляжей общей протяженностью около 113 км, добавили в министерстве. При этом пляжные территории обустроят не только на Черноморском и Азовском побережьях, но и в степной зоне на внутренних водоемах.

Кроме того, в апреле планируют открыть в Анапе отель «Город Mira», который заработает по системе «все включено». В нем будут доступны около тысячи номеров. Таким образом число отелей, работающих по этой системе на кубанских курортах, превысит 80 единиц.

Еще в этом году откроется гостиница «Абрау Light» на 111 номеров в Новороссийске, туристическая база «Южный Бриз» в Ейском районе, три базы отдыха в Мостовском районе, а также ряд небольших гостиниц в других муниципалитетах, сообщает «Интерфакс».

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