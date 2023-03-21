Спрос на майские туры в Сочи вырос на 30%
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году спрос на туры в Сочи на майские праздники увеличился, по сравнению с 2022 годом.
В среднем продажи туров на майские праздники увеличились на 20-30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным туроператоров, сейчас россияне активно бронируют не только «длинные» выходные, но весь период с конца апреля до 10 мая. Номера «люкс» и «полулюкс» уже в дефиците.
По мнению участников туристического рынка, по сравнению с майскими праздниками 2022 года цены на проживание отелях в Сочи выросли в среднем от 10% до 30%.
В этом году праздничные выходные в мае продлятся с 29 апреля по 2 мая и с 6 по 9 мая, пишет «Российская газета».
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