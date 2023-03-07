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Сочи и Анапа вошли в топ-5 самых бронируемых курортов России на летний сезон

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-anapa-voshli-v-top-5-samyh-broniruemyh-kurortov-rossii-na-letnij-sezon
Сочи и Анапа вошли в топ-5 самых бронируемых курортов России на летний сезон
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Ассоциации туроператоров России, россияне начали активно бронировать летний отдых внутри страны.

В пятерку популярных направлений входят Краснодарский край — Сочи, Анапа и Геленджик, курорты Абхазии, а также Кавказские Минеральные воды, Калининград и Дагестан.

По данным туроператора АЛЕАН, в рейтинге летних продаж с долей 26% лидирует Сочи. На втором месте — Анапа с 17% бронирований. Как отметили в представительстве туроператора, по сравнению с 2022 годом доля бронирований в Анапе увеличилась, несмотря на закрытый аэропорт.

В представительстве туроператора «Дельфин» оценили рост летних бронирований по России в 30% в сравнении с началом прошлого года. Эксперты сообщили, что основные факторы, которые стимулируют продажи туров на черноморские курорты — это принятие туристами факта закрытия южных аэропортов России, а также высокие цены на отдых за границей.

По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, если прошлой весной и в начале лета у туристов была надежда на возобновление рейсов в Анапу в Симферополь, то в этом году таких ожиданий нет. Эксперты отмечают готовность туристов добираться в Анапу по железной дороге или на автомобиле.

«Поэтому все, кому надо, планируют поездки с учетом изменившейся логистики. Люди понимают, что добираться до ряда южных курортов с закрытыми аэропортами придется на поезде или автомобиле», — рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как полагают участники рынка туристических услуг, при отсутствии форс-мажоров спрос на летний отдых в России по мере приближения к старту сезона будет только возрастать. Пик продаж летних путевок по России наступит в конце марта-апреле, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в два раза вырос спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края.

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