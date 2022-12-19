В два раза вырос спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в декабре текущего года на 50-100% вырос спрос на летние туры на российские курорты, по сравнению с декабрем 2021 года.

С ноября 2022 года туроператоры и отельеры юга России открыли акцию раннего бронирования на летний сезон 2023 года. Сейчас спрос превышает прошлогодний на 50-100%. Наибольшей популярностью среди российских туристов на лето 2023 года пользуются трех- и четырехзвездочные отели. Гостиницы категории «пять звезд» туристы бронируют в основном в Анапе и Сочи. Акция раннего бронирования летнего отдыха на российских курортах продлится до марта следующего года.

Спрос на путевки в Крым на 50% ниже, чем в декабре прошлого года. По данным туроператоров, отдых на российских курортах в 2023 году дороже на 10-15% по сравнению с текущим годом. Туроператоры отмечают, что отелей, которые подняли цены на 20-30%, пока единицы. Рост стоимости произошел в основном в гостиницах Краснодарского края, Кавминвод и Абхазии, сообщает ТАСС.

Читайте также: Сочи стал самым популярным направлением для встречи Нового года в горах.