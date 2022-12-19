Сочи стал самым популярным направлением для встречи Нового года в горах

Российский сервис бронирования опубликовал список самых популярных горных курортов у россиян для встречи Нового года.

На первом месте находится Сочи с 12% от всех бронирований. Там обычно останавливаются на пять ночей по средней цене 4,3 тыс. рублей.

Второе место занял Кисловодск с 3,2 %. Там средняя продолжительность отдыха также пять ночей, стоимость проживания в сутки с одного человека — 4,4 тыс. рублей.

На третьем месте — Красная Поляна (2,3% новогодних броней). Россияне останавливаются там в среднем на пять ночей, средняя стоимость ночи — 12,2 тыс. рублей.

Также в десятку популярных направлений у российских туристов для встречи Нового года вошли Ялта, Мурманск, Архыз, Алушта, Сухум, Махачкала и Шерегеш, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Tvil.ru.

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