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Тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tektonicheskij-razlom-posle-zemletryaseniya-v-turtsii-sfotografirovali-iz-kosmosa
Тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса
Фото t.me/roscosmos_gk

Снимок, сделанный аппаратом «Канопус-В»,  12 февраля опубликовал «Роскосмос».

«Продолжается космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции. «Роскомос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», — сообщили в ведомстве.

Также «Канопус-В» снял аэропорт Хатай после серии землетрясений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем днем произошла еще серия сильных толчков.

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