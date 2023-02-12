Тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса
Общество
12.02.2023 16:41
Снимок, сделанный аппаратом «Канопус-В», 12 февраля опубликовал «Роскосмос».
«Продолжается космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции. «Роскомос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», — сообщили в ведомстве.
Также «Канопус-В» снял аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем днем произошла еще серия сильных толчков.
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