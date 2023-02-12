Тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса

Снимок, сделанный аппаратом «Канопус-В», 12 февраля опубликовал «Роскосмос».

«Продолжается космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции. «Роскомос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», — сообщили в ведомстве.

Также «Канопус-В» снял аэропорт Хатай после серии землетрясений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем днем произошла еще серия сильных толчков.

Читайте также: врач-реаниматолог из Краснодара спасает пострадавших при землетрясении в Турции.