Врач-реаниматолог из Краснодара спасает пострадавших при землетрясении в Турции

Алексей Завальский работает в городе Кахраманмараш, который был сильно разрушен во время двух землетрясений.

«Турция. Работаем. Для меня — сильный боевой опыт. Был я ранее на ЧС в Керчи, страх был огромный. Справился, и в первую очередь с самим собой. Турция — теперь мне точно ничего не страшно. Трудно описать всю ту трагедию, что которую я вижу здесь. Кахраманмараш — живописный город, превратившийся в мертвый город», — написал Алексей Завальский в соцсетях.

Врач помогает раненым в составе группы медиков Федерального центра медицины катастроф ЦСА НМХЦ им. Пирогова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врач-реаниматолог Алексей Завальский в свободное время пишет картины, чтобы помочь детям с тяжелыми диагнозами. Впервые кисти доктор взял в тот момент, когда стало сложно справляться с жизненными обстоятельствами и давлением на работе.

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