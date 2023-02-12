Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Врач-реаниматолог из Краснодара спасает пострадавших при землетрясении в Турции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-reanimatolog-iz-krasnodara-spasaet-postradavshih-pri-zemletryasenii-v-turtsii
Врач-реаниматолог из Краснодара спасает пострадавших при землетрясении в Турции
Врач-реаниматолог из Краснодара спасает пострадавших при землетрясении в Турции

Алексей Завальский работает в городе Кахраманмараш, который был сильно разрушен во время двух землетрясений.

«Турция. Работаем. Для меня — сильный боевой опыт. Был я ранее на ЧС в Керчи, страх был огромный. Справился, и в первую очередь с самим собой. Турция — теперь мне точно ничего не страшно. Трудно описать всю ту трагедию, что которую я вижу здесь. Кахраманмараш — живописный город, превратившийся в мертвый город», — написал Алексей Завальский в соцсетях.

Врач помогает раненым в составе группы медиков Федерального центра медицины катастроф ЦСА НМХЦ им. Пирогова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врач-реаниматолог Алексей Завальский в свободное время пишет картины, чтобы помочь детям с тяжелыми диагнозами. Впервые кисти доктор взял в тот момент, когда стало сложно справляться с жизненными обстоятельствами и давлением на работе.

Читайте также: По данным на 11 февраля, число жертв землетрясений в Турции превысило 21,8 тыс. человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях