Число жертв землетрясений в Турции превысило 21,8 тыс. человек

Об увеличении числа погибших при землетрясениях сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 11 февраля.

Он уточнил, что в результате ЧП на юго-востоке страны погибли 21 тыс. 848 человек, еще более 80 тыс. человек пострадали, сообщает RT.

Землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.

В турецких провинциях в результате ЧП рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания. В поисково-спасательных работах принимали участие около 9 тыс. человек.

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