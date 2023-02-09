Из-за землетрясения в Турции в Краснодарском крае могут активизироваться грязевые вулканы

По мнению ученых, сейсмические волны, вызванные землетрясением в Турции, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова отметила, что возможна активизация грязевых вулканов.

«В Краснодарском крае не должно быть никаких сильных реакций, при этом сейсмические эффекты и сейсмические волны, которые возникают в результате таких событий, существуют, но они затухают. Интересно посмотреть, насколько изменится активность грязевых вулканов. Эти процессы тоже связаны с аномальным высоким давлением, которое создается внутри земли. И если было такое перераспределение в Турции, то, возможно, какие-то отклики мы найдем здесь, и, возможно, следует ожидать активизацию грязевых вулканов», — сказала Любимова.

На территории Краснодарского края находятся свыше 30 грязевых вулканов. Их извержения за последние годы не вызывали серьезных последствий. Однако возможны разливы грязевулканических потоков, которые могут повредить дорожную инфраструктуру. Одним из крупнейших за всю историю Кубани стало извержение грязевого вулкана Миска в Темрюке в начале ХХ века. Тогда были зафиксированы человеческие жертвы.

В начале 2000 годов произошло извержение крупнейшего на Таманском полуострове грязевого вулкана Гора Карабетова. В прошлом десятилетии также было извержение другого грязевого вулкана в Темрюкском районе. Тогда наблюдался фактически подъем берега Азовского моря на несколько сантиметров. В 2022 году в Крымске произошло извержение грязевого вулкана в районе жилого микрорайона. Тогда разлив грязевулканических потоков достигал нескольких метров.

Говоря о возможной сейсмической активности в регионе, Любимова отметила, что она может наблюдаться в большей степени в районе Сочи, в меньшей в районе Анапы.

«Поскольку это все равно единое пространство, вероятнее всего, в большей степени на это отреагирует сейсмическая зона в районе Сочи, может быть, там на уровне трех баллов какие-то события мы увидим и в меньшей степени в районе Анапы. Условно: в течение месяца могут быть заметны такие сейсмологические волны, потом может наблюдаться какая-то повышенная активность, но каких-то глобальных событий нам ожидать не стоит», — цитирует Любимову ТАСС.

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