Ученые допустили возможность землетрясений магнитудой до 5 в горах Адыгеи

Сейсмическая активность на Западном Кавказе возможна только в очагах, расположенных в горной части республики.

Беспокоиться о серьезных землетрясениях в Адыгее не стоит — их появление не предполагается на территории республики в ближайшие 100 лет, выяснили ученые Центра интеллектуальных геоинформационных технологий Адыгейского государственного университета.

По словам заведующей центра Татьяны Варшаниной, трагедия в Сирии и Турции объясняется серией долгоживущих разломов. Там накапливается тектоническое напряжение.

Из-за сильного напряжения катастрофические землетрясения случились уже несколько раз. Сейчас разрядка произошла, обстановка будет спокойной, но возможны афтершоки, отметила эксперт. При этом на тектоническую активность Большого Кавказа это влияние не оказывает.

Аналогичный активный разлом расположен вдоль оси Главного хребта Кавказа. Очаги потенциальных мощных землетрясений расположены в центральной и восточной части Большого Кавказа.

«Что касается Западного Кавказа, в пределах которого расположен наш регион, здесь иная картина. Существуют очаги слабо-интенсивного взаимодействия плит, которые предполагают землетрясения от 3-4 до 5 баллов. И по нашим наблюдениям, в Адыгее в ближайшие 100 лет не предполагается катастрофических землетрясений», — цитирует Татьяну Варшанину пресс-служба Адыгейского государственного университета.

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