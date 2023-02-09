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Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-prevysilo-14-tys-chelovek
Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
Фото t.me/zemletresenieee_zhertvyi

Об этом днем 9 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на данный момент число погибших достигло 14 тыс. 14. Ранения получили 63 тыс. 794 человека. Стихия разрушила 6 тыс. 444 здания.

Тем временем в Сирии, которая тоже оправляется от землетрясения, сообщается уже о 3 тыс. 162 погибших.

Таким образом, общее число жертв в двух странах превысило 17 тыс., и оно не является окончательным, сообщает «Интерфакс».

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