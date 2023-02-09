Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
Происшествия
09.02.2023 13:56
Об этом днем 9 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, на данный момент число погибших достигло 14 тыс. 14. Ранения получили 63 тыс. 794 человека. Стихия разрушила 6 тыс. 444 здания.
Тем временем в Сирии, которая тоже оправляется от землетрясения, сообщается уже о 3 тыс. 162 погибших.
Таким образом, общее число жертв в двух странах превысило 17 тыс., и оно не является окончательным, сообщает «Интерфакс».
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