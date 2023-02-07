Землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет

В стране объявлен семидневный общенациональный траур из-за землетрясений 6 февраля. Спасательные работы до сих пор ведутся в юго-восточных провинциях Турции.

Ситуация осложнена понижением температуры воздуха, рассказал с места событий руководитель Sputnik Турция Максим Дурнев.

«Все это осложняется погодными условиями, потому что сейчас там -3 °С, не прекращается дождь со снегом. Довольно сложные условия. Как и местные граждане, так и профильные турецкие ведомства продолжают расчищать завалы. Около 7,8 тыс. человек уже удалось вызволить. Буквально несколько часов назад были кадры, как удалось спасти в одном из городов, в Малатье, маленького ребенка. Счет идет на часы, люди боятся потерять раненых и тех, кто находится под завалами, из-за риска обморожения, недостатка воды и питания», — сказал Максим Дурнев.

По его словам, во многих зданиях образовались крупные трещины. Люди ночевали на улице из-за страха новых обрушений. Турецкие спасатели организовали специальные палатки.

Из-за землетрясения нарушено транспортное сообщение юго-восточных провинций с другими регионами Турции.

«Осложнено транспортное сообщение с данными регионами, многие дороги повреждены, на каких-то путях сообщения сошли снежные оползни, лавины, которые препятствуют тому, чтобы добраться до данных регионов. Есть кадры: дороги пришли в такое состояние, что обычный человек не пройдет, не то, что какая-либо машина. Сегодня была информация, что из Стамбула не прекращается отправка добровольцев и спасателей, уже несколько десятков самолетов отправлено в регион», — рассказал руководитель Sputnik Турция.

Кроме того, туда невозможно добраться на гражданских самолетах, добавил Максим Дурнев. Однако людям обеспечивают возможность вылететь из пострадавших регионов.

«Наш корреспондент в Диярбакыре сообщил, что ближе к вечеру многие местные жители из-за опасения за собственную жизнь, за свою безопасность покидали провинцию, образовывались огромные пробки», — отметил Дурнев.

Сейчас подземные толчки продолжаются. В непосредственной близости от разбираемых завалов происходят новые обрушения.

«Когда произошло землетрясение, было более 230 афтершоков. Когда мы разговаривали с нашим корреспондентом, он был в двух шагах от места разбора завалов, на его глазах случились повторные толчки, и непосредственно рядом с местом разбора завалов обрушилось еще одно здание. Люди массово оттуда бегут, опасаясь, что будут новые разрушения. Подземные толчки не прекращаются», — рассказал Максим Дурнев.

По его словам, подобных землетрясений в Турции не было с 1939 года. Пострадавшие районы не относятся к туристическим. В связи с этим информации о россиянах, погибших или пострадавших от землетрясений, пока не поступало, сказал Максим Дурнев в интервью радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число жертв землетрясений в Турции и Сирии выросло почти до 4,5 тыс. человек.