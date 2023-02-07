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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии выросло почти до 4,5 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-zemletryasenij-v-turtsii-i-sirii-vyroslo-pochti-do-4-5-tys-chelovek
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии выросло почти до 4,5 тыс. человек
Фото AP Photo / Khalil Hamra / TACC

Землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 3 тыс. 381 человек, еще 20 тыс. 426 человек пострадали.

Во время спасательных работ из-под завалов спасли более 7,3 тыс. человек. В турецких провинциях в результате ЧП рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания. В поисково-спасательных работах принимают участие около 9 тыс. человек.

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля в Сирии, погибли более 1 тыс. человек. Пострадали 2,4 тыс. человек. Десятки людей остаются под завалами. Спасательные работы ведут в штормовых условиях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземные толчки от землетрясения в Турции дошли до Сочи. В 16:00 6 февраля от оперативного дежурного Сочинской сейсмостанции поступила информация, что в 13:24 ощущались незначительные толчки на территории города-курорта.

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