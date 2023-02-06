Подземные толчки от землетрясения в Турции дошли до Сочи
Происшествия
06.02.2023 16:59
В 16:00 6 февраля от оперативного дежурного Сочинской сейсмостанции поступила информация, что в 13:24 ощущались незначительные толчки на территории Сочи.
По данным сейсмологов, интенсивность подземных толчков была 2-3 балла, эпицентр — Республика Турция. От населения обращений не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошли еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6. В Турции погибли более 1 тыс. человек.
Кубанские сейсмологи сообщили, что вероятность разрушительных землетрясений в Краснодарском крае крайне мала.
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