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Сейсмостанции Сочи и Анапы не зафиксировали землетрясений на территории Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sejsmostantsii-sochi-i-anapy-ne-zafiksirovali-zemletryasenij-na-territorii-krasnodarskogo-kraya
Сейсмостанции Сочи и Анапы не зафиксировали землетрясений на территории Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 6 февраля сообщили в управлении МЧС региона после появившихся в соцсетях сообщений о толчках на побережье Кубани.

«Сейсмостанция Сочи и Анапы не подтверждает информацию о подземных толчках», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По последним данным, число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1 тыс. 14 человек. При землетрясении обрушились 2 тыс. 824 здания, сообщили власти страны. Также они заявили об отсутствии на данный момент опасности цунами, которое могло бы затронуть берега в восточном средиземноморье, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6. В соседней с Турцией Сирии погибли более 320 человек.

Владимир Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения.

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