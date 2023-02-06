Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения

Сильные землетрясения магнитудой от 4,8 до 7,4 произошли рано утром 6 февраля на территории Сирии и Турции.

В результате происшествия в Сирии погибли не менее 237 человек, еще более 600 пострадали. В Турции погибли 284 человека и 2 тыс. 383 пострадали.

В связи с трагическими событиями президент России Владимир Путин направил телеграммы президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — говорится в обращении Путина к Асаду.

Российский президент также выразил готовность помочь с ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения в Турции, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ заявили, что произошедшее в Сирии землетрясение не повлияло на боеготовность российской авиабазы в Хмеймиме и других военных объектов ВС РФ на территории САР.