Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения
Сильные землетрясения магнитудой от 4,8 до 7,4 произошли рано утром 6 февраля на территории Сирии и Турции.
В результате происшествия в Сирии погибли не менее 237 человек, еще более 600 пострадали. В Турции погибли 284 человека и 2 тыс. 383 пострадали.
В связи с трагическими событиями президент России Владимир Путин направил телеграммы президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — говорится в обращении Путина к Асаду.
Российский президент также выразил готовность помочь с ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения в Турции, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ заявили, что произошедшее в Сирии землетрясение не повлияло на боеготовность российской авиабазы в Хмеймиме и других военных объектов ВС РФ на территории САР.
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