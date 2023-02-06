Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции

Рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш на глубине около 7 км произошло землетрясение магнитудой 7,4. По словам сейсмологов, это одно из сильнейших землетрясений в Турции за последнее время.

Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6. Они ощущались в 10 провинциях, в том числе в Хатае, Адыямане, Диярбакыре, Кахраманмараше, Османие, Малатье и Газиантепе. Разрушены более 100 жилых зданий.

По данным Ассоциации туроператоров России организованных российских туристов в зоне землетрясения в Турции нет. ЧП случилось вдалеке от туристической зоны.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Сирии. В результате происшествия погибли 237 человек, более 600 пострадали, сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что произошедшее в Сирии землетрясение не повлияло на боеготовность российской авиабазы в Хмеймиме и других военных объектов ВС РФ на территории САР. Повреждений и разрушений на российских военных объектах нет. Дежурные силы продолжают службу в штатном режиме.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, еще 2 тыс. 383 пострадали. Власти страны уточнили, что точное число жертв трагедии сейчас назвать невозможно из-за того, что многие люди остаются под завалами, сообщает РИА «Новости».

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