Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Утром 31 декабря жители Анапы сообщили об ощутимых подземных толчках. По словам пользователей соцсетей, это произошло около 8:00.
В некоторых районах курортного города почувствовали землетрясение особенно сильно. При этом ни о каких о разрушениях не сообщается.
— Еще как, тряхнуло и пошатнуло кровать.
— На Красно-зеленых тоже ходуном ходило. Лежал на диване, почувствовал.
— Западная часть станицы Анапской ул. Черноморская. Ощущалось.
— В районе Высокого берега очень даже слышно было. От этого проснулась сразу.
На сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра землетрясение в Анапе не зафиксировано. Ближайшие толчки в это время были в Турции. На сайте фиксации землетрясений сообщается о том, что подземные толчки магнитудой 4,4 были в море в 19 км от Анапы. Информация о сейсмособытии уточняется.
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