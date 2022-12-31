Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение

Утром 31 декабря жители Анапы сообщили об ощутимых подземных толчках. По словам пользователей соцсетей, это произошло около 8:00.

В некоторых районах курортного города почувствовали землетрясение особенно сильно. При этом ни о каких о разрушениях не сообщается.

— Еще как, тряхнуло и пошатнуло кровать.

— На Красно-зеленых тоже ходуном ходило. Лежал на диване, почувствовал.

— Западная часть станицы Анапской ул. Черноморская. Ощущалось.

— В районе Высокого берега очень даже слышно было. От этого проснулась сразу.

На сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра землетрясение в Анапе не зафиксировано. Ближайшие толчки в это время были в Турции. На сайте фиксации землетрясений сообщается о том, что подземные толчки магнитудой 4,4 были в море в 19 км от Анапы. Информация о сейсмособытии уточняется.

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