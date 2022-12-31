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В МЧС уточнили информацию о землетрясении в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mchs-utochnili-informatsiyu-o-zemletryasenii-v-anape
В МЧС уточнили информацию о землетрясении в Анапе
Фото volcanodiscovery.com

Утром 31 декабря жители Анапы и Новороссийска почувствовали подземные толчки. По словам пользователей социальных сетей, они проснулись от того, что шаталась мебель и тряслись люстры.

По данным Геофизической службы станции Анапы землетрясение произошло в 8:00 в акватории Черного моря в 35 км от поселка Сукко. Эпицентр находился на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,5. Приборы сейсмостанции Анапы зафиксировали толчки магнитудой 4, уточнили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Новороссийске толчки ощущались в Центральном районе и в станице Раевской.

Землетрясение не вызвало разрушений, жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения муниципалитетов работают штатно. Оперативные группы собирают информацию о возможных последствиях сейсмособытия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на сайтах фиксации землетрясений была разная информация о магнитуде сейсмособытия в Анапе — от 3,9 до 4,4.

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