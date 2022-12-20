Землетрясение почувствовали жители Сочи
Происшествия
20.12.2022 14:31
В МЧС факт сейсмического события подтвердили.
Местные жители 20 декабря около 13:00 сообщили в соцсетях о том, что почувствовали подземные толчки.
По данным сейсмологической станции Сочи, 20 декабря днем произошло землетрясение магнитудой 3.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмического центра, магнитуда замлетрясения составила 3,5. Его эпицентр находился в море на глубине 5 км, в 16 км от Бытхи.
Жалобы и звонки от населения не поступали. Разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
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