Землетрясение почувствовали жители Сочи

В МЧС факт сейсмического события подтвердили.

Местные жители 20 декабря около 13:00 сообщили в соцсетях о том, что почувствовали подземные толчки.

По данным сейсмологической станции Сочи, 20 декабря днем произошло землетрясение магнитудой 3.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмического центра, магнитуда замлетрясения составила 3,5. Его эпицентр находился в море на глубине 5 км, в 16 км от Бытхи.

Жалобы и звонки от населения не поступали. Разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

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