Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Землетрясение почувствовали жители Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-pochuvstvovali-zhiteli-sochi
Землетрясение почувствовали жители Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В МЧС факт сейсмического события подтвердили.

Местные жители 20 декабря около 13:00 сообщили в соцсетях о том, что почувствовали подземные толчки.

По данным сейсмологической станции Сочи, 20 декабря днем произошло землетрясение магнитудой 3.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмического центра, магнитуда замлетрясения составила 3,5. Его эпицентр находился в море на глубине 5 км, в 16 км от Бытхи.

Жалобы и звонки от населения не поступали. Разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на границе с Краснодарским краем произошло землетрясение магнитудой 3,7.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу экс-диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях