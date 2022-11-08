На границе с Краснодарским краем произошло землетрясение магнитудой 3,7
Происшествия
08.11.2022 15:05
Землетрясение произошло утром 8 ноября на границе Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев.
По данным геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,7. Эпицентр находился на расстоянии 14 км от Черкесска и 47 км от Невинномысска.
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