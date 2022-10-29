В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Происшествия
29.10.2022 14:55
Европейский сейсмоцентр зарегистрировал подземный толчок 29 октября в 12:59 по московском времени.
По данным Обнинской сейсмостанции, землетрясение произошло на глубине 10 км в районе поселка Садового на удалении 5 км от Белореченска и 33 км от Майкопа.
Информация о землетрясении поступила от оперативного дежурного ЕДДС Белореченского района 29 октября в 14:15. Магнитуда землетрясения составила 4,2 по шкале Рихтера, интенсивность — 3,5 балла.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Для их обследования привлекли 11 мониторинговых групп от администрации Белореченского района и 1 оперативная группа спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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