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В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2

Происшествия
29.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-4-2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Фото emsc-csem.org

Европейский сейсмоцентр зарегистрировал подземный толчок 29 октября в 12:59 по московском времени.

По данным Обнинской сейсмостанции, землетрясение произошло на глубине 10 км в районе поселка Садового на удалении 5 км от Белореченска и 33 км от Майкопа.

Информация о землетрясении поступила от оперативного дежурного ЕДДС Белореченского района 29 октября в 14:15. Магнитуда землетрясения составила 4,2 по шкале Рихтера, интенсивность — 3,5 балла.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Для их обследования привлекли 11 мониторинговых групп от администрации Белореченского района и 1 оперативная группа спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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