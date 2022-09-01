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Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7

Происшествия
01.09.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-slavyanska-na-kubani-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-7
Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
Фото emsc-csem.org

По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра, 1 сентября в 8:14 в Краснодарском крае произошло землетрясение — в 12 км от Славянска-на-Кубани и в 56 км от Новороссийска.

Магнитуда землетрясения составила 3,7. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

По данным Центра, землетрясение произошло между станицей Троицкой и хуторами Сербин и Прикубанский.

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