Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
Происшествия
01.09.2022 11:13
По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра, 1 сентября в 8:14 в Краснодарском крае произошло землетрясение — в 12 км от Славянска-на-Кубани и в 56 км от Новороссийска.
Магнитуда землетрясения составила 3,7. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.
По данным Центра, землетрясение произошло между станицей Троицкой и хуторами Сербин и Прикубанский.
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