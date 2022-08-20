Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
Происшествия
20.08.2022 10:04
В Сочи произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,3 зафиксировали 20 августа в 07:55.
Землетрясение произошло на глубине 5 км в Адлерском районе курорта. Разрушений нет. Жители рассказывают лишь о слабых толчках.
— Почувствовал один толчок. Несильный.
— Посуда дребезжала.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 30 мая в акватории Черного моря произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его зафиксировали в 6 км от береговой линии в море на глубине 10 км.
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