Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 912

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Центре по координации спасательных работ. По его словам, в результате ЧП в стране обрушились 2 тыс. 818 зданий.

«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5 тыс. 385 человек. Спасены 2 тыс. 470 человек», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Президент Турции отметил, что для страны это землетрясение стало самым мощным с 1939 года.

Землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6. Они ощущались в 10 провинциях, в том числе в Хатае, Адыямане, Диярбакыре, Кахраманмараше, Османие, Малатье и Газиантепе.

По данным Минздрава Сирии, число жертв в результате землетрясения в стране выросло до 326, более 1 тыс. человек пострадали. Местные издания пишут, что в результате ЧП в городе Хама погибла сестра премьера-министра Сирии Хусейна Арнуса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения. Глава России направил телеграммы президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с соболезнованиями и предложением о помощи.