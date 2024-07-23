ТАСС: пожар потушили на пароме в порту «Кавказ» после атаки беспилотников

Паромное судно загорелось утром 23 июля в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край.

Возгорание было локальным, угрозы распространения огня на порт не фиксировали.

К этому часу известно, что возгорание потушено силами экипажа судна, угрозы затопления парома нет, сообщает ТАСС со ссылкой на морские службы Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки беспилотников в порту «Кавказ» начался пожар, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, погиб один человек, пятеро пострадали.