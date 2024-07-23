Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту в Краснодарском крае, есть погибший

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июля рассказал об очередной попытке теракта ВСУ на территории Кубани.

Беспилотники утром атаковали паромное судно в порту «Кавказ». После атаки начался пожар, на месте работают экстренные службы.

«Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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ТАСС: при атаке на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали.

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