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Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту в Краснодарском крае, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotniki-vsu-atakovali-sudno-v-portu-v-krasnodarskom-krae-est-pogibshij?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту в Краснодарском крае, есть погибший
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июля рассказал об очередной попытке теракта ВСУ на территории Кубани.

Беспилотники утром атаковали паромное судно в порту «Кавказ». После атаки начался пожар, на месте работают экстренные службы.

«Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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ТАСС: при атаке на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали.

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