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ТАСС: при атаке на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tass-pri-atake-na-parom-v-portu-kavkaz-pogib-odin-chelovek-pyatero-postradali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ТАСС: при атаке на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали

Утром 23 июля ВСУ совершили очередную террористическую атаку на территории Кубани.

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона сообщил, что в результате удара беспилотников есть погибший и пострадавшие.

По предварительным данным, погиб один человек, пострадали пятеро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. 

Собеседник агентства уточнил, что все они являются гражданами России. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки беспилотников в порту «Кавказ» начался пожар, на месте работают экстренные службы.

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