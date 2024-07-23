ТАСС: при атаке на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали

Утром 23 июля ВСУ совершили очередную террористическую атаку на территории Кубани.

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона сообщил, что в результате удара беспилотников есть погибший и пострадавшие.

По предварительным данным, погиб один человек, пострадали пятеро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что все они являются гражданами России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки беспилотников в порту «Кавказ» начался пожар, на месте работают экстренные службы.